TAMKO LA BODI YA WADHAMINI YA THE CIVIC UNITED FRONT (CUF – CHAMA CHA WANANCHI)

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI

Imetolewa leo tarehe 29/01/2017

TAMKO LA BODI YA WADHAMINI YA THE CIVIC UNITED FRONT (CUF – CHAMA CHA WANANCHI) KUFUATIA KIKAO CHAKE KILICHOFANYIKA LEO, TAREHE 29 JANUARI, 2017

Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Muumba wa Mbingu na Ardhi kwa kutujaaliya Afya na Uzima uliotuwezesha sote kukutana hapa katika Mkutano wetu wa Bodi ya Wadhamini wa Chama na nyinyi waandishi wa Habari.

Pili nichukue fursa hii kwa niaba ya Bodi ya Wadhamini ya Chama cha Wananchi (CUF) kuwashukuru, kwani kila tulipokuwa na taarira ya kutaka kuufikishia Umma wa Watanzania, mulikuwa mstari wa mbele kutekeleza wajibu huo.

Ndugu Waandishi,

Kama mjuavyo Chama cha Wananchi (CUF) kinapita katika wakati mgumu na changamoto katika kutekeleza majukumu yake ya kikatiba, kisheria na kidemokrasia nchini kutokana na vitendo vya hujuma dhidi yake vinavyofanywa na jaji Francis Mutungi ambaye ni Msajili wa vyama vya siasa, na Swahiba wake Prof. Ibrahimu Haruna Lipumba.

Vitendo hivyo vimeendelea kujenga taswira ya mgawanyiko mbele ya macho ya jamii jambo ambalo linatengenezwa ili kutekeleza mkakati maalum wa CCM na serikali zake wa kukisambaratisha CUF-Chama cha Wananchi ili kujinusuru na hali tata ya kisiasa Zanzibar kufuatia kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi halali na wa kidemokrasia wa 25 Oktoba, 2015. Uchaguzi ambao ulishuhudiwa na wangalizi wa kitaifa na kimataifa kuwa ulikuwa huru na wa haki na hivyo matokeo yake yalikidhi vigezo vyote kutangazwa kwa kuwa ndiyo yalikuwa maamuzi ya Wazanzibari. Pamoja na kwamba Chama kimeendelea kuchukua hatua kadhaa za kujilinda na hujuma hizo lakini kutokana na nguvu kubwa ya dola inayotumika jambo hili kila siku linazidi kuchukua sura mpya.

Ndugu Wanahabari,

Sehemu kubwa ya vitendo vinavyofanywa na Jaji Francis Mutungi dhidi ya CUF kama taasisi ndio msingi wa Shauri Na. 23/2016 (Miscellaneous Cause No. 23/2016) lililofunguliwa na Bodi hii ya Wadhamini wa chama cha CUF dhidi ya Msajili wa Vyama vya Siasa nchini, Mwanasheria Mkuu wa Serikali (kwa niaba ya Serikali yote), Prof Ibrahim Haruna Lipumba na wafuasi wake kadhaa. Miongoni mwa maombi katika shauri hilo ni kumzuia jaji Francis Mutungi kuingilia masuala ya utawala wa Chama ambayo yako kwa mujibu wa Katiba ya CUF ya mwaka 1992 (Toleo la 2014) na Sheria ya Vyama vya Siasa sura 258 (Political Parties Act, Cap 258).

Hata hivyo, wakati Shauri Na. 23/2016 linaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, jaji Francis Mutungi ambaye ni Msajili wa Vyama vya Siasa na Prof. Ibrahim Haruna Lipumba na wafuasi wake wamekuwa wakifanya na kutekeleza vitendo vinavyohujumu Chama cha Wananchi (CUF) na wanachama wake madhubuti, visivyohusiana kabisa na siasa, demokrasia, wala majukumu ya CUF kama taasisi, huku Jeshi la Polisi na watendaji wake likiwawekea ulinzi waharifu hao na kuhakikisha kuwa vitendo hivyo vingine vikiwa vya kijinai vinafanikiwa. Mifano ya vitendo vya hivi karibuni ni pamoja na utekaji wa mwanachama wa CUF Mhe. Mohamed Said tarehe 10/11/2016 nje ya Mahakama Kuu mara baada ya kushiriki usikilizwaji wa shauri Na. 23/2016. Tukio la utekaji lilifanywa mbele ya macho ya polisi ambao walifumba macho kwa sababu bila ya shaka yoyote ni sehemu ya mpango huo. Mwanachama huyo alishambuliwa na kuingizwa kwenye gari hadi Buguruni na kukabidhiwa kwa Prof.Ibrahim Haruna Lipumba ambaye alimhoji na kisha kumkabidhi tena kwa watekaji ambao waliompora kila kitu na kumtelekeza. Tukio lilipotiwa polisi kituo cha kati (Central Police Station) na baada ya usumbufu mkubwa mwanachama huyo alipewa PF3 kwa ajili ya matibabu na kufunguliwa jalada Na.CD/CID/PE/88/2016 la tarehe 10/11/2016, lakini hakuna taarifa wala juhudi za polisi kuwakamata watuhumiwa ambao wote wapo Ofisi ya Chama Buguruni wanakokaa kwa nguvu wakilindwa na jeshi hilo.

Tukio la pili ni kushambuliwa na kuchomwa kisu (kumjeruhi) mwanachama wa CUF Mhe.Robert Samson. Tukio limetokea tarehe 14/12/2016 eneo la Mahakama Kuu mbele ya Jeshi la Polisi. Viongozi walimhudumia majeruhi na kutoa taarifa kituo cha polisi cha kati ambapo alipewa PF3 kwa ajili ya matibabu na kupewa RB CD/RB/12671/2016 na kufunguliwa jalada la upelelezi CD/IR/4567/2016 vyote vya tarehe 14/12/2016 lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea.

Tukio la tatu ni la kuvamiwa kwa nia ya kutekwa Mhe.Joran Bashange eneo la lango la Shule ya Msingi Hekima (Buguruni). Tukio hilo ni la tarehe 14/12/2016 majira ya saa 11.00 jioni. Mhe.Bashange ambaye ni katibu wa Bodi ya Wadhamini aliokolewa na wananchi na taarifa kupelekwa kituo cha polisi Buguruni na kufunguliwa jalada la upelelezi Na. BUG/PE/116/2016 la tarehe 14/12/2016, lakini watuhumiwa wameachiwa mara baada ya Prof.Lipumba kufika kituoni siku hiyo hiyo na hakuna kinachoendelea mpaka sasa. Ikumbukwe kuwa jaribio hili la utekaji ni la pili kwa Mhe.Joran Bashange.

Ni dhahiri ushirikiano wa Jeshi la Polisi na Prof.Ibrahim Haruna Lipumba na genge lake ni utekelezaji wa maagizo yaliyomo kwenye barua ya jaji Francis Mutungi kwa IGP ya tarehe 28/9/2016 yenye Kumb. Na. HA.322/362/14/88 iliyomtaka afanye hivyo.

Tukio la karibuni kabisa ni la wizi na utakatishaji wa fedha jumla ya Tshs. 369,378,502.64/= kutoka ruzuku ya CUF-Chama cha Wananchi uliofanywa na Jaji Francis Mutungi na washirika wake tarehe 5/1/2017. Fedha hiyo iliwekwa kwenye akaunti Na.2072300456 ya NMB Tawi la Temeke na kisha kuhamishiwa kwenye akunti nyingine ya Mhina Masoud Omary (mtu binafsi) Na.41401600207 ya NMB Tawi la Handeni na kuitoa chapchap kupitia matawi ya NMB ya Magomeni na Kariakoo kwenye mifuko ya sandarusi mithili ya akaunti ya ESCROW.

Ndugu Wanahabari,

Bodi ya Wadhamini ya CUF-Chama cha Wananchi imeona itoe utangulizi huo ili kubainisha msingi wa kile kinachodaiwa kuwa ni mgogoro ndani ya CUF-Chama cha Wananchi. Ni dhahiri Jaji Francis Mutungi anajiridhisha pasipo shaka yoyote kuwa ndiye msingi wa mgogoro huo kwa hatua yake ya makusudi ya kutupandikizia vurugu na fujo kwa kujipa mamlaka asiyokuwa nayo ya kuamua nani awe Mwenyekiti wa CUF-Chama cha Wananchi, na kuwa mtoa maamuzi mkubwa wa shughuli za utawala wa Chama kinyume kabisa na Katiba ya Chama ya 1992 (Toleo la 2014). Maaamuzi hayo ya Jaji Francis Mutungi ndiyo yanawezesha CCM na serikali zake kumtumia mtu anayeitwa Ibrahim Haruna Lipumba na genge lake kukisaliti Chama chetu na kutoa taswira ya mgogoro kwa jamii ya Watanzania. Ni wazi kwa tabia hiyo ya Jaji Francis Mutungi kupandikiza mgogoro kwenye vyama, hafai tena kuwa mlezi wa vyama vya siasa.

Kwa kuzingatia matukio hayo na hususan, hili la karibuni la ukwapuaji wa fedha ya ruzuku ya CUF-Chama cha Wananchi tarehe 5 Januari, 2017, Bodi ya Wadhamini ya Chama iliona kuna haja ya kukutana na kuchukua hatua za kukabiliana na matukio hayo. Bodi ya Wadhamini ya The Civic United Front (CUF – Chama Cha Wananchi) imefanya kikao chake cha dharura leo Jumapili, tarehe 29 Januari, 2017 katika Makao Makuu ya Chama, mjini Zanzibar chini ya Mwenyekiti wake, Mhe. Abdallah Said Khatau.Tumefanya hivyo kwa kutambua wajibu wetu kwa mujibu wa Sheria ya Vyama vya Siasa, Sura 258 ya Sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Political Parties Act, Cap 258) na Katiba ya CUF ya 1992 (Toleo la 2014).

Ni vyema ieleweke kwamba kwa mujibu wa Sheria ya Vyama vya Siasa, kila chama cha siasa chenye usajili wa kudumu kinapaswa kuunda Bodi ya Wadhamini ambayo ndiyo inayokuwa mmiliki na msimamizi wa mali zote za chama cha siasa husika. Kifungu cha 21 cha Sheria ya Vyama vya Siasa kinalieleza hilo kama ifuatavyo:

“21. —(1) Every political party which has obtained a certificate of full registration shall appoint a board of trustees to manage the properties and any business or investment of the party.”

CUF-Chama cha Wananchi kilitimiza masharti hayo ya kisheria kwa kuunda Bodi ya Wadhamini, na Katiba ya Chama ya 1992 (Toleo la 2014), Ibara ya 98 ikafafanua zaidi namna inavyopatikana, pamoja na nguvu na uwezo wake kichama, kama ifuatavyo:

“98(3) Bodi ya Wadhamini itakuwa ndiyo mdhamini pekee wa fedha na mali za Chama pamoja na madeni na itafanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa na sheria ya nchi inayohusu Wadhamini.

98(4) Bodi inaweza kushitaki au kushitakiwa kwa niaba ya Chama”.

Pia ifahamike kuwa kifungu cha 15(1) na 15(2) cha sheria ya Vyama vya Siasa sura 258 (Political Parties Act, Cap 258) imeweka sharti kwa kila chama cha siasa kupitia kwa Bodi yake ya Wadhamini kufungua akaunti ya benki ambapo fedha zote zinazopokelewa na chama hicho kwa mujibu wa kifungu cha 13 cha sheria hiyo zitawekwa humo na chama kisicho na akaunti iliyofunguliwa na Bodi ya Wadhamini hakitapewa fedha za ruzuku. Kifungu hicho kinaeleza ifuatavyo:

“15-(1) Every political party which has been fully registered shall, through its trustees, maintain a bank account of the party in which all the money received by the party in accordance with section 13, shall be deposited.

(2) Any subvention from the government which is payable to any political party under this Act shall not be paid to any political party which does not maintain a bank account in accordance with this section.”

Ni wazi akaunti za benki (Na.2072300456 ya NMB tawi la Temeke na Na.41401600207 ya NMB tawi la Handeni) zilizotumika kutekeleza wizi wa Tshs. 369,378,502.64/=, fedha ya ruzuku ya CUF-Chama cha Wananchi hazikidhi vigezo vya vifungu vya 13 na 15 vya sheria ya Vyama vya Siasa sura 258 na vinaondoa dhana ya uwepo wa mamlaka zinazoshughulikia masuala ya fedha ndani ya Chama kwa mujibu wa Katiba ya 1992 (Toleo la 2014) ambazo ni Bodi ya Wadhamini, Katibu Mkuu, Kamati ya Utendaji ya Taifa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa.

Ndugu Wanahabari,

MAAMUZI YA BODI YA WADHAMINI:

Kwa mamlaka na uwezo wake uliotajwa katika vifungu vya 15(1) na 15(2), 21(1) na 21(2) vya sheria ya Vyama vya Siasa sura 258 (Political Parties Act, Cap 258) na ibara ya 98(3) na 98(4) vya katiba ya CUF ya 1992 (Toleo la 2014) Bodi ya Wadhamini imefikia maamuzi yafuatayo:

1. Imejiridhisha baada ya kuzingatia namna miamala ya Tshs.369,378,502.64/= ilivyofanywa kuwa jaji Francis Mutungi ameshirikiana na Prof.Ibrahim Haruna Lipumba kufanya wizi na utakatishaji wa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Jambo hilo amelifanya huku akifahamu fika kuwa Prof.Lipumba si Mwenyekiti tena wa CUF kwa mujibu wa Katiba ya CUF baada ya barua yake ya kujiuzulu kuridhiwa na Mkutano Mkuu wa Taifa wa tarehe 21/8/2016 na pia si mwanachama wa CUF baada ya kufukuzwa uanachama na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa tarehe 27/9/2016.

2. Imeshangazwa na maamuzi ya Msajili wa Vyama vya Siasa jaji Francis Mutungi, kukiuka utaratibu wake mwenyewe aliotaka uzingatiwe na vyama vyote vya siasa wa kutenga akaunti maalum kwa ajili ya ruzuku toka serikalini kupitia barua yake Kumb.Na.AB.111/368/01/77 ya tarehe 10/10/2016 na Bodi ya Wadhamini kuidhinisha akaunti kwa ajili hiyo na kumjulisha kupitia barua ya Katibu Mkuu Kumb.Na.CUF/HQ/AKM/003/016/024 ya tarehe 14/10/2016. Jaji Francis Mutungi kwa makusudi aliamua kuweka fedha kwenye akaunti Na. 2072300456 ya NMB tawi la Temeke na kisha kuzihamishia kwenye akunti nyingine ya mtu binafsi Na.41401600207 ya NMB tawi la Handeni ya Mhina Masoud Omary ili kurahisisha wizi.

3. Imeshangazwa na Msajili wa Vyama vya Siasa jaji Francis Mutungi; akiwa mtumishi wa umma, kukiuka maadili ya kazi yake, na kushiriki wizi wa wazi wa fedha za umma huku akifahamu kuwa alimwandikia Katibu Mkuu wa CUF-Chama cha Wananchi; ambaye, kwa mujibu wa Katiba ya CUF ya mwaka 1992 (Toleo la 2014) kifungu cha 93(i) ndiye mwajibikaji mkuu wa mambo yote ya fedha na mali za Chama katika ngazi ya Taifa (Chief Accounting Officer), kumjulisha usitishwaji wa ruzuku kupitia barua Kumb.Na.HA.322/362/14/17 ya tarehe 10/10/2016.

4. Imesikitishwa sana na benki ya NMB kuwezesha wizi na utakatishaji wa fedha huku ikijua fika kuwa jaji Francis Mutungi na Pfof.Ibrahim Haruna Lipumba wana njama za kuiba kupitia benki hiyo baada ya kutahadharishwa na Katibu Mkuu wa CUF-Chama cha Wananchi kupitia nakala ya barua yake Kumb.Na.CUF/HQ/AKM/003/016/023 na ya Bodi ya Wadhamini Kumb.Na.CUF/HQ/BRT/005/016/12 za tarehe 7/10/2016 na 10/10/2016 kila moja kwa upande wake.

5. Imesikitishwa sana na kitendo cha Ofisa Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini(RITA) kushirikiana na Msajili wa Vyama vya Siasa jaji Francis Mutungi kughushi nyaraka za serikali zenye taarifa ya Bodi ya Wadhamini ya CUF-Chama cha Wananchi, ili zipelekwe Mahakamani kumnusuru na shauri Na.23/2016 linalomkabili. Ofisa huyo amefanya hivyo huku akijua fika kuwa anatenda kosa baada ya kutahadharishwa na Katibu Mkuu wa CUF kupitia barua Kumb. Na. CUF/HQ/RITA/005/016/001 ya tarehe 16/11/2016.

6. Imesikitishwa sana na uamuzi wa jaji S.S.Kihio kung’ang’ania kuendelea kusikiliza shauri Na. 23/2016 lililofunguliwa na Bodi ya Wadhamini ya CUF-Chama cha Wananchi dhidi ya Msajili wa Vyama vya Siasa, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Prof.Ibrahim Haruna Lipumba na wenzake, baada ya kukataliwa na Bodi kutokana na matamshi yake siku ya kwanza ya kutajwa shauri hilo tarehe 10/11/2016, ambapo katika hali ya kushangaza alihoji uhalali wa Bodi ya Wadhamini kwa lengo la kuwaelekeza walalamikiwa kuandaa pingamizi la awali. Jambo hilo ni kinyume cha uadilifu na haki za namna ya kuendesha na kusimamia mashauri (for tha sake of interest of justice) maana ni kana kwamba jaji alijipa kazi ya kuwa wakili wa wadaiwa. Bodi imeagiza mawakili wetu kufuatilia hukumu (ruling) ya jaji Kihio na mwenendo wa mashtaka (proceedings) ili ama kukata rufaa au kuomba marejeo (revision) ya uamuzi huo Mahakama ya Rufaa mapema iwezekanavyo kabla ya muda unaotakiwa kisheria kumalizika. Aidha Bodi imemuidhinisha Katibu Mkuu kutia saini nyaraka zote zinazohusika na shauri hilo litakalofunguliwa.

7. Bodi ya Wadhamini ya CUF itachukua hatua za kisheria dhidi ya Msajili wa Vyama vya Siasa jaji Francis Mutungi chini ya uwezo wake iliopewa na Ibara za 98(3) na 98(4) kuhakikisha kuwa fedha iliyoibiwa inarejeshwa chini ya dhamana yake.

8. Bodi pia imechukua hatua ya kuzisitisha kwa muda (suspend) akaunti zote za Chama ngazi ya wilaya, kata na matawi zilizopo katika benki za NMB, CRDB na KCB nchi nzima kuanzia leo tarehe 30/1/2017 mpaka hapo itakapoamuriwa vinginevyo.

9. Bodi inazitaadharisha benki zote nchini kutoshiriki katika wizi na utakatishaji wa fedha kutoka ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa. Benki zote zinashauriwa kuhakikisha kuwa akunti zinazotumiwa na ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa ni zile zilizoidhinishwa na Bodi za Wadhamini na zinazoendeshwa kwa kuzingatia katiba za vyama husika.

10. Bodi inawahakikishia wanachama wote wa CUF wa Tanzania Bara na Zanzibar kwamba Bodi yao ya Wadhamini iko makini na itasimama pamoja nao chini ya Baraza Kuu la Uongozi la Taifa, kulinda mali zote za Chama.

11. Kwa mara nyingine tena inaionya Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa iwache kuingilia mambo ya ndani ya uongozi na uendeshaji wa CUF-Chama cha Wanachi.

HAKI SAWA KWA WOTE

Abdallah Said Khatau Joran Lwehabura Bashange MWENYEKITI WA BODI KATIBU WA BODI