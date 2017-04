Wananchi: Uzembe wa Uongozi wa CUF hauvumiliki tena

Asalamu aleikhum Warahmatullah Wabarakatuhu Nduguzangu Wazanzibari na Wale wa Tanganyika au kama wanavopenda kujiita (Watanzania Bara).

Ama kwa leo napenda kuchukua nafasi hii kueleza wasi wasi wangu juu ya Chama hichi cha CUF ambacho hapo miaka ya mwanzo tulifikiria kwamba CUF ndio tegemeo letu wananchi wanyonge wa Zanzibar na Tanganyika na ndio Muokozi wa kusimamisha HAKI na USAWA.

Lakini kila nikiiangalia miaka inavosogea nakuona Uzembe wa Chama hichi cha CUF unaofanywa na Viongozi wake wa ngazi mbali mbali- Napenda kuwazinduwa Wananchi wenzangu kwamba Chama cha CUF kimepoteza Muelekeo na viongozi wake ni Wazembe wa Hali ya Juu wasiokuwa na VISION wala MISSION au Mikakati yakupambana na Maaduwi zake.

Kwanini nimekuja na mada hio hapo juu?

Hii nikwasababu sisi Wannachi wa Tanganyika na Zanzibar, tayari tumeshuhudia hujuma nyingi zinazofanywa na CCM dhidi ya Wananchi wa kawaida na Chama cha CUF. Na hata kufika Watu kuuliwa, kuwekwa vilema vya maisha na wengine kusukumiziwa kesi mbali mbali zisizo na maana. Hata hivo tunasikitika sana sana kuona kwamba Chama cha CUF bado hakijaweza kujipanga sawa sawa kupambana na hujuma hizo badala ya DOMO KAYA la Viongozi Wake wa Juu na Chini.

Mfano:

Hili tokeo la Uvamizi wa Mkutano wa CUF uliotokea siku hizi za karibuni huko Kinondoni Tanganyika. Kwa Maoni yetu sisi Wananchi tunasema Uvamizi huu sio wa Mwanzo na wala hautokuwa wa Mwisho. Lakini kinachoshangaza Viongozi wa CUF kwavile ni Wazembe wa hali ya juu. Wameshindwa kuandaa mikakati Kabambe yakupambana na hujuma hizi kwa nguvu zao zote Once for All.

Itakuwaje Chama imara kiache Mazombi 4 wa Lipumbavu wapite mlangoni na waulize walinzi sehemu inayofanyika Mkutano bila yakugunduliwa kwamba hao sio Wanachama wa CUF?

Itakuwaje Chama Imara kiache Mazombi ya Lipumba yapite ndani ya jengo hilo bila yakuwasachi, kuwauliza masuali, au kuwapiga picha watu hao?

Hivo Hawa Walinzi wa CUF wa Tanganyika Ushujaa Wao ni Kuitawala Zanzibar kimabavu tuu?

Hivo Hawa Wananchi wa CUF hawakusoma ule Uvamizi wa Mkutano wa CUF uliofanyika BUGURUNI?

Kwanini Viongozi wa Chama cha CUF Tanganyika wamekuwa Wazembe na Wapole Kiasi hichi?.

Huyu Kijana aliepatikana na kuzingirwa na Wananchi, ilikuwa wananchi hao Wasimuache hapo akiwa Mzima. kwani Kufanya hivo nikuhatarisha maisha ya watu wengine.

Huyu kijana alikuwa apigwe kichapo chakumuweka Kilema maisha yake kama sio chakumuondoa Duniani. kwani Watu hawa tayari wameshakusudia shari.Nashangaa kakaa kati kati akiwabegi watu wamsamehe bila yakumkukutia Bakora. Hapo alitaka Waje Vijana wa CUF na Masoksi kama wao Walivovaa Masoksi na Kumpiga mijaledi sawa sawa na kumchana chana mwili wake. Wananchi hao wangefanya hivo Usalama huyu wa Taifa naamini asingejaribu kurudi tena na kuhujumu mikutano ya CUF.

Masuali yote hayo tunaweza kujipa majibu kwamba Chama cha CUF hakiko Imara wala sio NGANGARI kama Kinavosema, bali ni maneno tuu na hakina nguvu wala Mipango kabambe kupambana na Maaduwi zake wa Ndani na Nje na Ndio maana LIPUMBA na Jaji MUTUNGI bado Wako WanadundaTanganyika.

Viongozi wa CUF Tanganyika na Zanzibar ni lazima wachukue mifano ya Nchi za Jirani kama vile Kenya. Vyama vya Upinzani Kenya, ingekuwa Lipumba na Mutungi wako Kenya basi naamini Wangekuwa ni MAREHEMU na kama sio Marehemu basi wangekuwa Walemavu au wako ICU. Na Ushenzi Huu unaofanywa na CCM ungekomeshwa mara moja.

Tayari Vyama vya Upinzani vya Kenya kwa Kuungana kwao wameweza Kubadilisha KATIBa na TUME ya UCHAGUZI KENYA Imeshabadilishwa. Sisi Kule Zanzibar Maalim Sefu na Kundi lake Bado Wanapita Wakitutia DRIPU za Uongo ati Haki Itasimama. Huku JECHA na Akina ALI VUAI Sefu Ali Iddi Wanadunda Mitaani.

sio Hivo Tuu hata Wale Wamakonde na Watanganyika (MAZOMBI) Walioletwa Zanzibar Kupiga na kuuwa Watu Mitaani na katika Vituo vya Habari wasingekuwa Hai au wazima kama CUF iko Ngangari kweli au viongozi wake wana Vission na Mission ya Kupambana na Uharamia wa CCM.

Ikiwa JECHA na LIPUMBA, MUTUNGI na NDOO wanawashinda, Kweli CUF itakuja kupewa Serikali hio 2020?.

Maoni Yangu ya Haraka haraka:

Ningewaomba Wananchi wa Zanzibar wakae Imara kuyakabili Mavamizi ya Majahili wa CCM yanayoendela Nchini na kwa Upande wa Pemba wananchi wasisahau Mavamizi na mateso, mauwaji tuliokuwa tukifanyiwa na CCM. Njama hizo zote zilikuwa zikipangwa na baadhi ya Viongozi wa CCM ambao sasa wameingia CUF na Nyengine zikipangwa Tanganyika. Hivo Ikiwa Uvamizi kama huu utakuja kufanyika Pemba au Unguja. Ni lazima Wananchi Tujiandae Kuchinja chinja Ziombi lolote la CCM au la Lipumba litakalo letwa Kuvamia au kutuchokoza.

laa kama Mutamsikiliza Sefu Sharifu na Upupu Wake wa Viongozi Wachovu wasio na Mission wala Mikakati kama Yeye. Basi naamini tutapigwa Dane Dane na heshima yetu na Visiwa vyetu Itazidi kupotea.

Wabilahi Tofiq