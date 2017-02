TAARIFA YA MKURUGENZI WA IDARA YA HABARI MAELEZO.

JUMUIYA YA VIJANA YA CHAMA CHA WANANCHI CUF (JUVICUF ) WILAYA YA MJINI.

TAREE; 25/02/2017

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI.

KUH: TAARIFA YA MKURUGENZI WA IDARA YA HABARI MAELEZO.

Jana tarehe 24/02/2017 tuliona taarifa iliyosambaa katika Mitandao ya Kijamii kutoka Wizara ya Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo kupitia Mkurugenzi wa Idara ya Habari -Maelezo Nd. Hassan Vuai iliyodai kua Tovuti ya Mzalendo.net Jumanne February 21,2017 ilichapisha taarifa ya Uchochezi, dharau na chuki ambayo ina lengo la kusababisha uvunjifu wa amani na kusababisha mfadhaiko kwa Wananchi.

Kwa mujibu wa Hassan Vuai ni kwamba taarifa hiyo iliyomkariri Mh. Abeid Khamis Bakar aliejitambulisha kua ni Naibu Mkurugenzi wa Habari na Uwenezi JUVICUF -Taifa yenye kichwa cha habari kinachosomeka “Hitimisho la ziara ya Raisi wa Zanzibar ambae pia ni Katibu Mkuu wa CUF Mhe. Maalim Seif katika Wilaya ya Wete Pemba”, ni ya kichochezi na hivyo Hassan Vuai ametoa masaa 24 kwa Msimamizi na Wamiliki wa tovuti hiyo kujieleza kwa maandishi na kuomba radhi Wananchi pamoja na kuwataka Wahariri na Wamiliki wa tovuti hiyo kufika Idara ya Habari- Maelezo leo saa 9:00 alasiri.

JUVICUF Wilaya ya Mjini inapenda kuchukua fursa hii kusema yafuatayo kuhusu taarifa hiyo;

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inapenda ieleweke kua taarifa ya Hassan Vuai kimantiki haikumtaja na kuthibitisha rasmi kua Mh. Abeid ndie alieandika taarifa hiyo bali ilibainisha tu kua taarifa hiyo imemkariri mtu aliejitambulisha kua ni Abeid Khamis Bakar – Naibu Mkurugenzi wa Habari na Uwenezi JUVICUF -Taifa.

> JUVICUFWilaya ya Mjini inapenda ieleweke kua kwa mujibu wa taarifa ya Hassan Vuai kimantiki ni kwamba wito uliotolewa katika taarifa hiyo haumuhusu kabisa Mh. Abeid. Hapa ni vyema tukafahamu kua Mh. Abeid sio Msimamizi, Mmiliki wala Muhariri wa Tovuti hiyo, kwa hivyo wito uliotolewa na Hassan Vuai wa kujieleza kwa maandishi hautomuhusu Mhe. Abeid kwa kua yeye si miongoni mwa waliotakiwa kufanya hivyo.

> JUVICUF Wilaya ya Mjini imesikitishwa sana na taarifa ya Hassan Vuai kwasababu kwanza taarifa hiyo haikuanisha maneno yanayodaiwa na Hassan Vuai kua ni ya Uchochezi na Chuki. JUVICUF Wilaya ya Mjini baada ya kuipitia vizuri taarifa iliyotumwa katika Tovuti ya Mzalendo.net haikugundua neno lolote lenye dhamira ya kufanya Uchochezi na kusababisha Chuki na Uvunjifu wa Amani kama alivyodai Hassan Vuai.

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inaamini kua huu ni muendelezo na mpango maalum wa kuwaziba midomo Wazanzibari ili wasiendelee kuandika hisia zao juu ya Ukweli na Uhalali wa Raisi wao kipenzi Maalim Seif Sharif Hamad. Tunafahamu kwamba jitihada hizi hazikuanza leo. Mnamo mwaka 1993 hadi kufikia mwaka 1999 magazeti mengi nchini Tanzania yalifungiwa. Mfano mwaka 1999 gazeti la Majira lilifungiwa kwa kuchapisha habari ya proposed salaries kwa Mawaziri wa Serikali na Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia miaka ya 1996 na 1998 magazeti kadhaa yalifungiwa Zanzibar kwa madai ya kuandika habari za Uchochezi (sedition ).

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inamtaka Hassan Vuai afahamu kwamba kwa Mujibu wa The Union – level Newspaper Act ambayo hata hivyo sheria hiyo inatumika Tanganyika tu imeeleza hatua zinazopaswa kuchukuliwa endapo mtu ataandika taarifa za Uongo (False News). Kwa mujibu wa sheria hiyo imefafanua kua taarifa za Uongo ni taarifa yoyote ambayo sio ya kweli, ya uvumi, taarifa ambayo itapelekea hofu, chuki au uvunjifu wa amani. Taarifa kama hizi kwa mujibu wa sheria hiyo hazikutajwa kama ni taarifa za Kichochezi bali zimetajwa kama ni taarifa za Uongo (False News). Sasa Je! Hassan Vuai hizo taarifa za Kichochezi ni zipi na zimetambuliwa katika sheria ipi?

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inamtaka Hassan Vuai afahamu kua Sheria ya Cyber Crime na ile ya TCRA inatumika kwa Tanganyika tu na sio Zanzibar. Kufungua cha (4) cha sheria hiyo kinasema wazi kua “With respect to broadcasting and content matters, this Act shall not apply to Tanzania Zanzibar”. Hivyo kuichukua sheria ya TCRA na kuitumia Zanzibar ni kinyume cha Sheria.

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inapenda kuwaeleza Wananchi kua TCRA inazirikodi Simu wakati wa Maongezi jambo ambalo ni kinyume na Katiba. Katiba ya Zanzibar kifungu cha 18 (1) na (2 ) vimeeleza wazi, nanukuu “Without prejudice to the relevant laws of the land, every person has the right to freedom of opinion and expression, and to seek, receive and impart or disseminate information and ideas through any media regardless of national frontiers and also has the right of freedom from interference with his communications”. Na (2) kinasema kua, “Every Citizen has the right to be informed at all times of various events in the country and in the World at large which are of importance to the lives and activities of the people and of issues of importance to society “. Yaani 18 (1) “Bila ya kuathiri sheria za nchi, kila mtu yuko huru kua na maoni yoyote na kutoa nje mawazo yake na kutafuta, kupokea na kutoa habari na dhana kupitia chombo chochote bila ya kujali mipaka ya nchi na pia ana uhuru wa mawasiliano yake kutoingiliwa kati”. Na (2) kinasema kua, “Kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbali mbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za Wananchi na pia juu ya masuala muhimu kwa jamii”.

> JUVICUF Wilaya ya Mjini inamkumbusha tena Hassan Vuai kua taarifa iliyotumwa katika Tovuti ya Mzalendo.net haina mantiki nyengine yoyote zaidi ya kuihabarisha jamii juu ya matukio mbali mbali yaliyofanywa na Raisi wa Zanzibar na Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad katika ziara yake ya kikazi kisiwani Pemba. Jambo la kuhabarisha na kupokea habari juu ya Matukio mbali mbali yanayofanywa ndani au nje ya nchi si kosa kwa mujibu wa Katiba kama tulivyokwishaeleza hapo juu.

> Mwisho, JUVICUF Wilaya ya Mjini inawaomba Wazanziabari na Watanzania kwa ujumla kuungana kwa pamoja na kupinga kwa nguvu zote ukandamizaji wowote ule wa haki zetu za msingi.

Ahsanteni

HAKI SAWA KWA WOTE.

Abdalla Dadi Ubwa,

Mkuu wa Idara ya Habari,

Mawasiliano na Haki za Binadamu,

JUVICUF Wilaya ya Mjini.

FB