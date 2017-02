Sheni: Uhuru Wa Zanzibar 1963 Ulikuwa Bandia

Mzanzibari Zinduka SASA

21 February 2016 ·

‘’…ikiwa uhuru wa tarehe 10 Disemba 1963 ulikuwa ‘’uhuru bandia’’ nao ukaweza kukubalika katika Umoja wa Mataifa, ukapata na kiti chake katika Ukumbi wa Umoja wa Mataifa.

Na ukapandisha Bendera ya Zanzibar huru katika Kiwanja cha Umoja wa Mataifa UN – na Waziri Mkuu wa serikali huru ya Zanzibar, Sheikh Muhammad Shamte Hamad akaukhutubia Ukumbi wa Umoja wa Mataifa.

Baadae na Wajumbe wengine kama wa Japan akaukhutubia Ukumbi kwa kuipongeza Zanzibar, Ikiwa yote haya yalikuwa bandia, basi tupeni hayo yenu ya binadamu ya tarehe 12 Januari 1964?

Mnaoyaita mapinduzi ambayo mnayajua kwa hakika kuwa si ‘’mapinduzi,’’ bali ni mavamizi…’’

Hakika ni maneno mazito na yenye kufikirisha,Na Wasia Mkubwa kwa Wazanzibari Wote wa Ndani na Nje ya Visiwa Vyetu adhimu. Maneno hayo alio yatoa kaka yetu (Al-maruhum) Aman Thani, ambae amefariki mwaka 1½; kama sikosei. Aman Thani alifariki uhaibuni Dubai ambako alikimbilia kiasi cha miaka 40 iliyopita, baada ya kutoka jela alikofungwa Tanzania Bara.

Aman Thani ameacha hazina kubwa ya kumbukumbu zake binafsi kuhusu vipi hali ilikuwa wakati wa kupigania uhuru na wakati baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka wa 1964 ambayo yeye kila alipozungumza aliyaita ‘’Mavamizi.’’.

Aman Thani ameandika vitabu viwili- Kitabu chake cha kwanza kinaitwa, ‘’Ukweli ni Huu’’. Ukweli ni Huu ni kitabu ambacho kama jina lake lilivyo Aman Thani alirekebisha mengi katika propaganda ambazo kwa hakika zimevuruga historia ya Zanzibar.

Kitabu hiki kilichapwa mwaka wa 1995. Kitabu cha pili alikikabidhi kwa ajili ya uchapaji na kipo katika ngazi ya uhariri.Inshaallah Shime Wazanzibari Muvinunuwe Vitabu Hivi Ili Mujisomee mambo na Matokeo yaliotokea kabla ya Uhuru na baada ya Uhuru na katika kipindi cha Hayo Mapinduzi Haramu ambayo Dr Sheni Anasema Yupo Ikulu Kuyalinda Mapinduzi ( Mavamizi) hayo Until the Last Man.

Hio ni Habari kutoka ktk Kitabu cha Aman Thani ambacho hakijachapwa)

