Mutungi anaanza kuibuka

Na Said Miraj

Eti kaibuka na kukosoa yanayotokea CUF na anataka kuwakutanisha, is he serious?

Juzi nilionya juu ya athari za tatizo liliopo CUF kuna baadhi ya watu wakaniita mungiki wengine wakanitusi, nikawambia hawajui yajayo mbele hesabu zao zimeishia la saba hizi ni za kikubwa! leo kaanza Mtungi, nasikia na polisi kutaka kupatanisha, kesho au baadae utasikia baraza la vyama vya siasa na wengine! Huku wakijua kua hapa kuna ujinai bila ya kujali ni nani aliefanya, pia wakijua kua kuna baadhi ya watu hawana imani na Mutungi na kwa hivyo hawatakubali mapatano yake yeye wala chombo chochote alichomo Mutungi kama Kiongozi.

Kitakachojiri hapo ni kua itasemwa kwamba watu fulani wana kiburi na hawataki maridhiano na hawataishia hapo.

Niliyajua haya ndio maana mapema nikashauri jaji Mutungi ajiepushe na kutoa maamuzi yoyote kuhusu mgogoro huu maana amekua sehemu yake na anatuhuma mahakamani.

Hana legitimacy ya kushughulikia tena jambo hili ambalo yeye mwenyewe ni sehemu yake mbele ya mahakama, leo ndie huyo.

Tusubiri sinema iendelee wale walioniita mungiki nikawajibu hawajui wanenalo sasa watakubaliana nami kua hesabu zao zilikua za STD iv hizi ni za kikubwa sasa waone maajabu ya siasa za TZ.

Ndio kwanza muvi inaanza. MUTUNGIIIIIIIIII!

FB