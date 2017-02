MAADHIMISHO YA SIKU YA SHERIA (LAW DAY)

THE CIVIC UNITED FRONT

(CUF – Chama Cha Wananchi)

Office of the Secretary General

P.O. BOX 3637, Zanzibar, Tanzania

TAARIFA KWA UMMA

Imetolewa Leo tarehe 8/2/2017

Na Kurugenzi ya Haki za Binaadamu na Sheria CUF -Taifa

Kesho Tarehe 9/2/2017 ni siku ya maadhimisho ya sheria kwa upande wa Zanzibar. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yalifanyika tarehe 2/2/2017. Siku kama hizo hufahamika kuwa ni siku maalumu ya kufungua mwaka mpya wa Mahakama. Siku hii ya sheria (Law Day) kwa mwaka huu imepewa kauli mbiu isemayo “UMUHIMU WA UTOAJI HAKI KWA WAKATI KUWEZESHA UKUAJI WA UCHUMI” (Importance of Expeditious Justice Delivery to the National Economic Growth) sote tunafahamu kuwa lengo kuu la kuwekwa kwa sheria katika nchi yeyote dunia ni pamoja na Kuirekebisha jamii, kimaadili na kitabia , Kulinda watu dhidi ya maovu na usalama wa mali zao, Kusimamia haki na kutatua migogoro katika jamii, Kudumisha amani na utulivu, Kuhakikisha haki sawa kwa wote, Kukomesha aina yoyote ya ubaguzi nakadhalika.

Wakati tukiendelea na maadhimisho haya ya siku ya sheria, The Civic United Front (CUF-Chama cha Wananchi) kinasikitishwa na utawala wa serikali ya CCM ya awamu ya tano inayoongozwa na Rais Magufuli kushindwa kusimamia utawala wa sheria na kulinda haki za binaadamu. Kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa tarehe 25/10/2015 na Jecha Salim Jecha pekee kinyume na sheria za Uchaguzi Zanzibar zinazoongoza Tume Ya Uchaguzi –ZEC ni kielelezo tosha cha kutoheshimiwa kwa utawala wa sheria nchini. Ucheleweshwaji wa utoaji wa maamuzi katika mashauri mbalimbali katika mahakama zetu bado ni tatizo. Jeshi la polisi limekuwa likifanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za Binaadamu katika maeneo mengi nchini na hasa kipindi cha uchaguzi Jeshi la polisi ugeuka kuwa tawi la CCM.

Ni jukumu la kila mtanzania kwa namna tofauti na mahala alipo kupigania uwepo wa Utawala wa Sheria yenye kulinda misingi mikuu mitatu ambayo ni:-

Moja; Ukuu wa sheria–(Supremacy of Law). Yaani Kusiwepo na Bwana Mkubwa anae itawala Sheria – Ndio kusema, kusiwepo na Mtu/watu walio juu ya Sheria, bali Sheria ndio iwe juu ya watu wote. Na hii inasisitizwa na kuhimizwa kwa nguvu zote, kuwa vitendo vyote katika nchi, vinavyofanywa na Serikali na vyombo vyake, lazima vifanywe kwa mujibu wa Sheria.

Pili:Usawa mbele ya sheria: (Eguality before Law). Msingi huu wa Utawala wa Sheria, unamaanisha kwamba, Watu Wote ni Sawa mbele ya Sheria. Na kutokana na umuhimu huu wa kuhakikisha watu wote ni sawa mbele ya sheria, Katiba zetu zote mbili, yaani ile ya Jamhuri ya Muungano, ibara ya 13 (1-6) na ile ya Zanzibar, kifungu cha 12(1-6) zimebainisha na kufafanua vizuri umuhimu huo wa usawa mbele ya sheria.

Tatu: Shauku ya kutenda Haki (Predominance of Legal Spirit). Mahakama zinatakiwa kuwa HURU, aidha Majaji na Mahakimu nao wanatakiwa kuwa na shauku ya kutenda haki kwa mujibu wa sheria.

Uhuru wa kujiamulia masuala kwa mujibu wa Sheria:

Wakati tunaadhimisha siku ya Sheria Tanzania tukumbuke pia namna Ofisi ya Msajili wa Vyama ilivyoshindwa kuisimamia sheria ya Vyama vya siasa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kifungu cha 3(1) kinachotambua uwepo wa vyama vingi vya siasa vyenye uhuru kamili wa kuendesha vyama husika kwa mujibu wa katiba zao. Ni wajibu wetu kama Taifa kuhakikisha kuwa nchi yetu inajenga Taasisi imara zinazoendeshwa kwa mujibu wa sheria na wala si matakwa ya anayeziongoza taasisi hizo. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya sheria ya mwaka huu itakuwa na maana endapo Taasisi za umma zitasimama imara kutekeleza haki pasina ubaguzi au upendeleo, Mahakama zetu, kama muhimili mkuu wa kusimamia sheria na utoaji haki, zitakuwa HURU hazitaingiliwa kisiasa (political inclinations),

Taifa letu halipaswi kurejeshwa na kuongozwa kikoloni. Katika enzi za Ujerumani wa Kinazi na enzi za Urusi ya Kisovieti.Katika kitabu cha Jaji Maarufu sana Duniani, Lord Denning ( kama alivyokuwa) kiitwacho ‘The Changing Law’ cha mwaka 1953, chapisho la mwisho la 2012, ukurasa wa 10 anasema; “history shows many cases where governments have considered any criticism of themselves as unjustifiable… in Nazi Germany and Soviet Russia any criticism of the party in power was regarded as treason..” Kwa tafsiri kwamba (historia inatoa mifano ya Serikali zinazochukulia kukosolewa kama kitu kisichokubalika… katika Ujerumani wa Kinazi na Urusi ya Kisovieti ukosoaji dhidi ya Chama Tawala ulichukuliwa kama uhaini)

The Civic United Front (CUF-Chama cha wananchi) kinalaani kauli zilizotolewa na Rais Magufuli katika kilele cha siku ya sheria juu ya kutaka kutozingatiwa kwa utaratibu wa sheria katika kufuatilia na kushughulikia masuala mbalimbali ya kihalifu na kijinai. Ni wajibu wetu sote kupaza sauti zetu kuhakikisha kuwa Taifa letu linarejeshwa katika kuzingatia utawala wa sheria. Chama Cha CUF kitaendelea kushirikiana na vyama vingine vya siasa, wadau mbalimbali ambao wanaunga mkono kuheshimiwa kwa demokrasia na misingi ya utawala bora kuhakikisha kuwa serikali ya CCM inaheshimu misingi ya demokrasia na watanzania tunapata tume huru za uchaguzi na katiba inayotokana na ridhaa ya watanzania wenyewe ambayo ndiyo msingi wa SHERIA ZOTE. Tutaendelea kudai kupatikanwa kwa Tume Huru ya Uchaguzi Zanzibar na Tanzania Bara (NEC na ZEC), Kuruhusu haki ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais kisheria Mahakamani, Kuangalia upya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, na Kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi zake kwa weledi, kuzingatia sheria na taratibu.

HAKI SAWA KWA WOTE

