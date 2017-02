KUPIGWA NA KUJERUHIWA VIBAYA NA MAZOMBI ND. KASSIM TALIB

UMUIYA YA VIJANA YA CHAMA CHA WANANCHI CUF-WILAYA YA MJINI.

8/2/2017

TAARIFA KWA UMMA.

KUH: KITENDO CHA KUPIGWA NA KUJERUHIWA VIBAYA NA MAZOMBI ND. KASSIM TALIB.

Kassim Talib ni miongoni mwa madereva wa Escorte ya Katibu Mkuu wetu Maalim Seif Sharif Hamad ambaye amefanyiwa kitendo cha kinyama na Askari wa Vikosi vya SMZ wajulikanao kwa jina la Mazombi.

Kitendo hicho kimefanyika jana tarehe 7/2/2017 majira ya jioni na kumsababishia maumivu ya kifua baada ya Askari hao kumshambulia kwa mawe akiwa ndani ya gari.

JUVICUF Wilaya ya Mjini inampa pole Nd. Kassim Talib kwa kadhia hiyo iliyomfika na kumuombea kwa Mungu apone haraka na amjalie arudi katika hali yake ya kawaida ili tuendelee na Mapambano.

JUVICUF Wilaya ya Mjini inawaomba Wazanzibari, Watanzania na Dunia kwa ujumla waelewe kwamba Tanzania imesaini mikataba mbali mbali ya Kimataifa inayohusu Haki za Binadamu, kama vile; European Convention of Human Rights wa mwaka 1950, American Convention on Human Rights wa mwaka 1969, Universal Declaration of Human Rights wa mwaka 1948, International Convention on Civil and Political Rights wa mwaka 1966, African Charter on Human and People’s Rights wa mwaka 1981 n.k.

Mikataba hii yote imeeleza kwa upana juu ya haki za msingi za raia pamoja na wajibu wa raia kukingwa na vitendo vya Uvunjifu wa Haki za Binadamu. Kwa mfano. Ibara ya 5 ya Universal Declaration of Human Rights imetaja Vitendo hivyo kua ni pamoja na Vitendo vya Ubakaji, Kupiga na kuumiza raia, Kuharibu na kuchukua mali za raia n.k. Vitendo hivi vyote kwa mujibu wa Ibara hiyo ni Vitendo ambavyo havikubaliki (Vilivyokatazwa).

Pamoja na Vitendo hivyo kukatazwa katika Mkataba huo, pia vitendo hivyo vimekatazwa ndani ya mkataba wa African Charter on Human and People’s Rights ambapo ibara ya 5 inasema, nanukuu. ” Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularl.

FB