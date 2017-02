JMP: Agent wa Unga ni Vertican Na Mapato Hugawana na CCM

Habari zenu Wakubwa na Wadogo natumai Bado munaendelea Kuisoma Nomba Aliotwambia Bwana Shaka Hamdu Shaka ( Kiongozi wa Mazombi, Kichwa cha Pugi)

Katika siku hizi za karibuni tumeweza kusikia Contravercial na Kelele Nyingi kutoka Kwa Mkubwa Wa Madeler wa Unga UV-CCM (MAKAMBA) Dhidi yakuwakamata Wauza Unga Wenzake ili yeye asilimike.

Ukweli nikwamba Unga Umeanza kuenea Kuuzwa Tanganyika na Zanzibar miaka Mingi sasa. Na Viongozi wote waliokuwa Maraisi Tanganyika wanalijuwa hilo. Lakini Wamelinyamazia Kwa muda Mrefu Kwasababu Ni Biashara Kubwa Inayoisaidia Chama cha CCM Kuendelea Kutawala na Kununuwa Watu Wakuwapigia Kura kila unapoingia Uchaguzi .

Unga Umekuwa Legalize tokea Siku Ile Mfumo Kristo wa Ukoloni wa Tanganyika walipofunguwa Ubalozi wa Vertican Dar es salaa. Nikisema hivi nina maanisha kwamba hii Sio Siri isipokuwa Vertican Inajulikana Kwamba ni State City Ndani ya Umblella ya Catholics Church Huko Rome Italy. Na Niwafanya Biashara Wakubwa na MAFIA na Wana share Holde Yao katika Bank.

Hivo Serikali ya Tanganyika ilipokubali kuwa na Vertican, ilikusudia kuuzalilisha Uislamu na Waislamu na Kunyanyuwa Kanisa Kule Visiwani. Tumeweza Kuona kwa kipindi cha Decades 3 sasa. Unga umezidi kuathiri Vijana wetu na Watoto Wa Viongozi wa CCM kama Vile Mtoto Wa Kikwete, Mkapa, Warioba, Sitta, Makamba na baadhi ya UV-CCM Tanganyika. Wanakuwa Involve na Biashara hio.

Sasa Makamba anaposema kama amekamata Wauza Unga anadanganya Watu na Kumdanganya Malaika Pombe Magufuli kwamba yeye Ni Mtumbuaji wa Majipu Ya Unga. Kumbe Ukweli nikwamba Unga Unauzwa na Viongozi wa Juu wa CCM wakishirikiana na Vertican. Na hii ndio sababu iliowafanya Wale Mapadri 2 Wakauliwa Kule Zanzibar Ili Wasingiziwe Uamsho.

Zaidi kama munataka kupata Historia ya Vertican na Mafia Wauza Unga- Na Vipi CCM ina ji-involve na Bishara hio Tembelea. www.vertican mafia money loudering.. Mutapata historia kubwa ya Kwanini Vertican ni Matajiri. Kwanini Wamefungua Balozi katika Nchi zenye Waislamu wengi kama Tanganyika na Kukataliwa OIC. Na nini kinawafanya Wawe na pesa nyingi kwasababu Biashara zao ni Unga na Money Loundry.. Na hapo Ndipo Serikali ya CCM Inafaidika.

Sasa Nawauliza Wale Vibaraka Wa CCM hapa Nyumbani Zanzibar. Ambao Wengine Wanajiita ni Alhajj. Jee hili Wanalijuwa hili.. Check on in U-Tube the Death of Pop John Poul wa 1 ( Albino Luciani) hivo utaweza kupata Ideas kwamba Vertican kuwepo kwake Tanganyika au Tanzania kumeongeza Unga na tutegemee the Worse to came.